На востоке Москвы более 16 тысяч человек получили жильё по программе реновации
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Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на Telegram-канал Собянина.
В ВАО ввели в эксплуатацию 34 дома, ещё 50 находятся в стадии строительства, 41 — в стадии проектирования.
Также создаётся социальная инфраструктура. Например, в Богородском и Преображенском строят учебные корпуса, в Косино-Ухтомском — спортивную базу с физкультурно-оздоровительным комплексом.
В Гольянове возводят спорткомплекс, в Северном Измайлове заканчивают строительство спортцентра.
Ранее НСН сообщала, что реорганизацию бывшей промзоны завода «Метромаш» завершат в 2026 году.