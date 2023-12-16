На востоке Москвы более 16 тысяч человек получили жильё по программе реновации

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что на востоке столицы более 16 тыс. человек получили жильё по программе реновации, из них 4,8 тыс. подписали договоры на новые квартиры в 2023 году.

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Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на Telegram-канал Собянина. В ВАО ввели в эксплуатацию 34 дома, ещё 50 находятся в стадии строительства, 41 — в стадии проектирования. Также создаётся социальная инфраструктура. Например, в Богородском и Преображенском строят учебные корпуса, в Косино-Ухтомском — спортивную базу с физкультурно-оздоровительным комплексом. В Гольянове возводят спорткомплекс, в Северном Измайлове заканчивают строительство спортцентра. Ранее НСН сообщала, что реорганизацию бывшей промзоны завода «Метромаш» завершат в 2026 году.