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На востоке Москвы более 16 тысяч человек получили жильё по программе реновации

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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что на востоке столицы более 16 тыс. человек получили жильё по программе реновации, из них 4,8 тыс. подписали договоры на новые квартиры в 2023 году.
На востоке Москвы более 16 тысяч человек получили жильё по программе реновации
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на Telegram-канал Собянина.

В ВАО ввели в эксплуатацию 34 дома, ещё 50 находятся в стадии строительства, 41 — в стадии проектирования.

Также создаётся социальная инфраструктура. Например, в Богородском и Преображенском строят учебные корпуса, в Косино-Ухтомском — спортивную базу с физкультурно-оздоровительным комплексом.

В Гольянове возводят спорткомплекс, в Северном Измайлове заканчивают строительство спортцентра.

Ранее НСН сообщала, что реорганизацию бывшей промзоны завода «Метромаш» завершат в 2026 году.

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