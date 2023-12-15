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Для руководителей филиалов фонда «Защитники Отечества» провели обучающий семинар

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В центре дополнительного образования в Сенеже прошёл обучающий семинар для руководителей филиалов фонда «Защитники Отечества».
Для руководителей филиалов фонда «Защитники Отечества» провели обучающий семинар
  • РИА Новости
  • © Рамиль Ситдиков

Об этом сообщает газета «Взгляд» со ссылкой на пресс-релиз.

«Такие системы управления, как фонд «Защитники Отечества», в нашей стране никогда не формировались в настолько сжатые сроки. Несмотря на то что за это время команда столкнулась с большим количеством трудностей, фонд стал тем местом, куда любой человек может прийти и встретить искреннюю поддержку и готовность помочь», — заявил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.

По его словам, фонду нужны дополнительные возможности.

Со своей стороны, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилёва отметила важность непрерывного совершенствования навыков команды.

«Обучение руководителей фонда стало для нас уже доброй традицией. Это важно, чтобы сформировать действительно эффективную команду, которая руководствуется в своей работе главными ценностями — справедливостью, заботой и уважением к героям, которые встали на защиту своей страны», — добавила она.

Ранее сообщалось, что кировский филиал фонда «Защитники Отечества» принял около 2,5 тыс. обращений за шесть месяцев. 89% из них уже решено.

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