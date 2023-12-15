Названы самые востребованные специалисты с частичной занятостью в 2023 году
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Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на аналитиков сервиса «Авито Работа».
В целом в течение года компании стали искать специалистов на неполный рабочий день в 3,3 раза чаще.
Например, спрос на электриков вырос в 4,5 раза, на менеджеров по работе с клиентами — в 4,3 раза, на менеджеров по персоналу — в 4,1 раза.
В список вошли монтажники, операторы колл-центров, сварщики, репетиторы, электромонтажники, ремонтники и менеджеры по продажам.
Ранее ведущий эксперт специализированного центра занятости «Моя карьера» Инна Милюкова дала рекомендации, как сохранить мотивацию при поиске работы.