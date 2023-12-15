В Крыму создали 67 новых фермерских хозяйств в рамках программы «Агростартап»
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Об этом сообщает ОТР со ссылкой на региональный Минсельхоз.
В 2023 году из 30 подавших заявки кандидатов гранты по программе получили 13 предпринимателей.
«Есть целевое использование средств, определённые направления, на которые могут быть потрачены средства: приобретение земельного участка, приобретение производственных мощностей, приобретение сельскохозяйственных животных или посадочного материала, также модернизация и реконструкция помещений и производственных зданий», — рассказала замминистра сельского хозяйства Крыма Марина Дорошенко.
Новые бизнес-планы от участников конкурса начнут принимать весной 2024 года.
Ранее сообщалось, что в Удмуртии построили 22 дома для работников АПК по госпрограмме.