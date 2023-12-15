В Крыму создали 67 новых фермерских хозяйств в рамках программы «Агростартап»

В Крыму создали 67 новых фермерских хозяйств за четыре года в рамках федеральной программы «Агростартап».

Об этом сообщает ОТР со ссылкой на региональный Минсельхоз.

В 2023 году из 30 подавших заявки кандидатов гранты по программе получили 13 предпринимателей.

«Есть целевое использование средств, определённые направления, на которые могут быть потрачены средства: приобретение земельного участка, приобретение производственных мощностей, приобретение сельскохозяйственных животных или посадочного материала, также модернизация и реконструкция помещений и производственных зданий», — рассказала замминистра сельского хозяйства Крыма Марина Дорошенко.

Новые бизнес-планы от участников конкурса начнут принимать весной 2024 года.

Ранее сообщалось, что в Удмуртии построили 22 дома для работников АПК по госпрограмме.