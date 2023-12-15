RT в Telegram
Подпишись

В Крыму создали 67 новых фермерских хозяйств в рамках программы «Агростартап»

Короткая ссылка
В Крыму создали 67 новых фермерских хозяйств за четыре года в рамках федеральной программы «Агростартап».
В Крыму создали 67 новых фермерских хозяйств в рамках программы «Агростартап»
  • Gettyimages.ru
  • © narvikk

Об этом сообщает ОТР со ссылкой на региональный Минсельхоз.

В 2023 году из 30 подавших заявки кандидатов гранты по программе получили 13 предпринимателей.

«Есть целевое использование средств, определённые направления, на которые могут быть потрачены средства: приобретение земельного участка, приобретение производственных мощностей, приобретение сельскохозяйственных животных или посадочного материала, также модернизация и реконструкция помещений и производственных зданий», — рассказала замминистра сельского хозяйства Крыма Марина Дорошенко.

Новые бизнес-планы от участников конкурса начнут принимать весной 2024 года.

Ранее сообщалось, что в Удмуртии построили 22 дома для работников АПК по госпрограмме.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить