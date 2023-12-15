На премию «Служение» поступило около 19 тысяч заявок

На Всероссийскую муниципальную премию «Служение» поступило 18 458 заявок от представителей муниципального сообщества из 89 регионов.

Об этом сообщает газета «Взгляд» со ссылкой на пресс-службу премии.

Лауреатами становятся команды и люди, которые внесли особый вклад в развитие муниципальных образований и повышение качества жизни граждан.

Премия «Служение» вручается в десяти номинациях: «Мой край — моя гордость», «Малая родина — сила России», «Защита отечества — общее дело», «Объединяя усилия — умножаем возможности», «Инициатива каждого — общий успех», «Прямой разговор — доверие к власти», «Опыт наставника — успех молодых», «Новые технологии — новые возможности», «Судьба человека — гордость Отечества».

Мероприятие организовано Всероссийской ассоциацией развития местного самоуправления (ВАРМСУ) при поддержке администрации президента.

Ранее Российский экологический оператор (РЭО) объявил рейтинг субъектов России в сфере обращения с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО) в рамках номинации «Регионы России» Зелёной премии — 2023.