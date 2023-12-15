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На премию «Служение» поступило около 19 тысяч заявок

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На Всероссийскую муниципальную премию «Служение» поступило 18 458 заявок от представителей муниципального сообщества из 89 регионов.
На премию «Служение» поступило около 19 тысяч заявок
  • Gettyimages.ru
  • © Chaiyaporn1144

Об этом сообщает газета «Взгляд» со ссылкой на пресс-службу премии.

Лауреатами становятся команды и люди, которые внесли особый вклад в развитие муниципальных образований и повышение качества жизни граждан.

Премия «Служение» вручается в десяти номинациях: «Мой край — моя гордость», «Малая родина — сила России», «Защита отечества — общее дело», «Объединяя усилия — умножаем возможности», «Инициатива каждого — общий успех», «Прямой разговор — доверие к власти», «Опыт наставника — успех молодых», «Новые технологии — новые возможности», «Судьба человека — гордость Отечества».

Мероприятие организовано Всероссийской ассоциацией развития местного самоуправления (ВАРМСУ) при поддержке администрации президента.

Ранее Российский экологический оператор (РЭО) объявил рейтинг субъектов России в сфере обращения с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО) в рамках номинации «Регионы России» Зелёной премии — 2023.

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