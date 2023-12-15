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На переезде в Красногорске женщина на легковом автомобиле врезалась в электричку

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Легковой автомобиль столкнулся с электропоездом на переезде в Красногорске.
На переезде в Красногорске женщина на легковом автомобиле врезалась в электричку
  • РИА Новости

Об этом сообщили в ГУ МВД России по Московской области в Telegram.

«Женщина-водитель, управляя легковым автомобилем марки Mazda, не справилась с управлением и совершила столкновение с движущимся электропоездом», — говорится в сообщении.

Движение поездов в результате ДТП не прекращалось, пострадавших нет.

Ранее водитель электромобиля врезался в семь припаркованных автомобилей на севере Москвы.

В Верхнем Тагиле Свердловской области суд вынес приговор в отношении 28-летнего жителя, который в состоянии алкогольного опьянения насмерть сбил на своём авто 42-летнего пешехода.

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