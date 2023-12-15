На переезде в Красногорске женщина на легковом автомобиле врезалась в электричку
- РИА Новости
Об этом сообщили в ГУ МВД России по Московской области в Telegram.
«Женщина-водитель, управляя легковым автомобилем марки Mazda, не справилась с управлением и совершила столкновение с движущимся электропоездом», — говорится в сообщении.
Движение поездов в результате ДТП не прекращалось, пострадавших нет.
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