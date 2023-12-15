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Моор вручил первые паспорта учащимся из Тюменской области

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Губернатор Тюменской области Александр Моор вручил отличившимся школьникам из региона их первые паспорта.
Моор вручил первые паспорта учащимся из Тюменской области
  • © Пресс-служба губернатора Тюменской области

Церемония прошла в правительстве области, сообщает «Вслух.ру» со ссылкой на Telegram-канал губернатора.  

Моор вручил паспорта особо отличившимся ученикам — призёрам школьных олимпиад, отличникам, победителям спортивных соревнований, активным участникам «Движения Первых».

Глава региона поздравил с этим событием учащихся, их родителей и наставников.

Ранее губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов в Салехарде наградил заслуженных ямальцев региональными наградами, а также вручил государственные награды.

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