Моор вручил первые паспорта учащимся из Тюменской области

Губернатор Тюменской области Александр Моор вручил отличившимся школьникам из региона их первые паспорта.

Церемония прошла в правительстве области, сообщает «Вслух.ру» со ссылкой на Telegram-канал губернатора.

Моор вручил паспорта особо отличившимся ученикам — призёрам школьных олимпиад, отличникам, победителям спортивных соревнований, активным участникам «Движения Первых».

Глава региона поздравил с этим событием учащихся, их родителей и наставников.

Ранее губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов в Салехарде наградил заслуженных ямальцев региональными наградами, а также вручил государственные награды.