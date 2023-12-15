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Медведев: свалившие за кордон литературные классики радуются ударам по России

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Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал «запределом» радость литературных классиков, «сваливших за кордон», нанесению ударов по своей стране.
Медведев: свалившие за кордон литературные классики радуются ударам по России
  • РИА Новости

Об этом но написал в своём Telegram-канале.

Медведев отметил, что эти писатели могут не любить «политический режим» — «это нормально, всем не угодишь», но радоваться нанесению ударов по своей стране и желать гибели россиянам — совсем «запредел».

Зампред совета добавил, что при этом они с радостью получают большие гонорары за свои опусы, их издание и экранизацию в России, которые собраны за счёт платежей тех самых людей, которых они открыто «считают орками» и которым желают смерти от беспилотников ВСУ.

Самым страшным наказанием для них будет не разлука с Родиной, которую они продали, а «потеря бабла», подчеркнул Медведев.

В феврале российский лидер Владимир Путин во время послания Федеральному собранию заявил, что предатели России понесут ответственность по закону.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что люди в России не примут тех, кто собирает деньги на нужды ВСУ и клевещет на свою Родину.

По словам спикера Государственной думы Вячеслава Володина, многие вернувшиеся в Россию релоканты не нашли себе работу за рубежом.

Кинорежиссёр Никита Михалков заявил, что не хочет и не будет работать с релокантами.

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