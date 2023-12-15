Медведев: свалившие за кордон литературные классики радуются ударам по России
- РИА Новости
Об этом но написал в своём Telegram-канале.
Медведев отметил, что эти писатели могут не любить «политический режим» — «это нормально, всем не угодишь», но радоваться нанесению ударов по своей стране и желать гибели россиянам — совсем «запредел».
Зампред совета добавил, что при этом они с радостью получают большие гонорары за свои опусы, их издание и экранизацию в России, которые собраны за счёт платежей тех самых людей, которых они открыто «считают орками» и которым желают смерти от беспилотников ВСУ.
Самым страшным наказанием для них будет не разлука с Родиной, которую они продали, а «потеря бабла», подчеркнул Медведев.
В феврале российский лидер Владимир Путин во время послания Федеральному собранию заявил, что предатели России понесут ответственность по закону.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что люди в России не примут тех, кто собирает деньги на нужды ВСУ и клевещет на свою Родину.
По словам спикера Государственной думы Вячеслава Володина, многие вернувшиеся в Россию релоканты не нашли себе работу за рубежом.
Кинорежиссёр Никита Михалков заявил, что не хочет и не будет работать с релокантами.