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Два новых корпуса построили для Черкизовского мясокомбината

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В районе Метрогородок на востоке Москвы построили два новых корпуса для Черкизовского мясоперерабатывающего завода, заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
Два новых корпуса построили для Черкизовского мясокомбината
  • Gettyimages.ru
  • © Nash Photos

Об этом сообщает «Утро.ру» со ссылкой на Мосстройкомплекс.

«В первом корпусе расположились производственный и сварочный цеха, склад, блок бытовых помещений, а также кабинеты администрации, диспетчерские и комнаты отдыха сотрудников. Второе строение полностью занимает цех сборки», — рассказал Бочкарёв.

Работа проходила в рамках масштабного инвестиционного проекта.

В ноябре НСН сообщала, что столица предоставит инвесторам более 9 га земли для реализации четырёх промышленных масштабных инвестиционных проектов.

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