Два новых корпуса построили для Черкизовского мясокомбината

В районе Метрогородок на востоке Москвы построили два новых корпуса для Черкизовского мясоперерабатывающего завода, заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

Gettyimages.ru

© Nash Photos

Об этом сообщает «Утро.ру» со ссылкой на Мосстройкомплекс. «В первом корпусе расположились производственный и сварочный цеха, склад, блок бытовых помещений, а также кабинеты администрации, диспетчерские и комнаты отдыха сотрудников. Второе строение полностью занимает цех сборки», — рассказал Бочкарёв. Работа проходила в рамках масштабного инвестиционного проекта. В ноябре НСН сообщала, что столица предоставит инвесторам более 9 га земли для реализации четырёх промышленных масштабных инвестиционных проектов.