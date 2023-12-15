Два новых корпуса построили для Черкизовского мясокомбината
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Об этом сообщает «Утро.ру» со ссылкой на Мосстройкомплекс.
«В первом корпусе расположились производственный и сварочный цеха, склад, блок бытовых помещений, а также кабинеты администрации, диспетчерские и комнаты отдыха сотрудников. Второе строение полностью занимает цех сборки», — рассказал Бочкарёв.
Работа проходила в рамках масштабного инвестиционного проекта.
В ноябре НСН сообщала, что столица предоставит инвесторам более 9 га земли для реализации четырёх промышленных масштабных инвестиционных проектов.