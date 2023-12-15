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В Татарстане переименовали 19 станций железной дороги

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Новые названия получили 19 станций железной дороги в Татарстане.
В Татарстане переименовали 19 станций железной дороги
  • globallookpress.com
  • © Serguei Fomine

Об этом сообщает «Бизнес Onlinе» со ссылкой на пресс-службу регионального Миндортранса.

Отмечается, что до настоящего времени станции имели только цифровое обозначение километра.

Сейчас остановки Горьковской железной дороги получили названия близлежащих населённых пунктов или предприятий.

«Просим пассажиров учитывать информацию о переименовании станций при планировании своих маршрутов», — сказали в ведомстве.

Ранее издание «Вести Подмосковья» сообщало, что железнодорожную станцию «Химки-2» построят в Подмосковье в 2025 году.

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