В Татарстане переименовали 19 станций железной дороги

Новые названия получили 19 станций железной дороги в Татарстане.

Об этом сообщает «Бизнес Onlinе» со ссылкой на пресс-службу регионального Миндортранса.

Отмечается, что до настоящего времени станции имели только цифровое обозначение километра.

Сейчас остановки Горьковской железной дороги получили названия близлежащих населённых пунктов или предприятий.

«Просим пассажиров учитывать информацию о переименовании станций при планировании своих маршрутов», — сказали в ведомстве.

Ранее издание «Вести Подмосковья» сообщало, что железнодорожную станцию «Химки-2» построят в Подмосковье в 2025 году.