В Татарстане переименовали 19 станций железной дороги
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Об этом сообщает «Бизнес Onlinе» со ссылкой на пресс-службу регионального Миндортранса.
Отмечается, что до настоящего времени станции имели только цифровое обозначение километра.
Сейчас остановки Горьковской железной дороги получили названия близлежащих населённых пунктов или предприятий.
«Просим пассажиров учитывать информацию о переименовании станций при планировании своих маршрутов», — сказали в ведомстве.
Ранее издание «Вести Подмосковья» сообщало, что железнодорожную станцию «Химки-2» построят в Подмосковье в 2025 году.