Статус промышленного комплекса присвоен Московскому институту электромеханики

Заммэра Москвы Владимир Ефимов заявил, что Московский институт электромеханики и автоматики (МИЭА) получил статус промышленного комплекса.

Об этом сообщает НСН.

С 2016 года такой статус присвоен 70 предприятиям.

«Одним из получивших такую меру поддержки предприятий стал Московский институт электромеханики и автоматики», — сказал Ефимов.

Как отметил чиновник, это позволит МИЭА экономить до 36 млн рублей в год и направлять дополнительные средства в собственное развитие и на реализацию новых проектов.

Ранее сообщалось, что в Нижегородском районе Москвы появится технопарк.