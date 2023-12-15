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Статус промышленного комплекса присвоен Московскому институту электромеханики

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Заммэра Москвы Владимир Ефимов заявил, что Московский институт электромеханики и автоматики (МИЭА) получил статус промышленного комплекса.
Статус промышленного комплекса присвоен Московскому институту электромеханики

Об этом сообщает НСН.

С 2016 года такой статус присвоен 70 предприятиям.

«Одним из получивших такую меру поддержки предприятий стал Московский институт электромеханики и автоматики», — сказал Ефимов.

Как отметил чиновник, это позволит МИЭА экономить до 36 млн рублей в год и направлять дополнительные средства в собственное развитие и на реализацию новых проектов.

Ранее сообщалось, что в Нижегородском районе Москвы появится технопарк.

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