Статус промышленного комплекса присвоен Московскому институту электромеханики
Об этом сообщает НСН.
С 2016 года такой статус присвоен 70 предприятиям.
«Одним из получивших такую меру поддержки предприятий стал Московский институт электромеханики и автоматики», — сказал Ефимов.
Как отметил чиновник, это позволит МИЭА экономить до 36 млн рублей в год и направлять дополнительные средства в собственное развитие и на реализацию новых проектов.
Ранее сообщалось, что в Нижегородском районе Москвы появится технопарк.