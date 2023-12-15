В Москве рассказали об итогах первого этапа проекта от Главархива Москвы
Об этом сообщает телеканал «360».
Как отметила чиновник, учащиеся изучили почти 550 особо ценных архивных материалов.
«Участники проекта исследуют документы и составляют собственные проекты о биографии выдающихся исторических деятелей», — сказала Ракова.
Шесть личных дел студентов Императорского Московского университета представлены на включение в реестр уникальных документов Москвы.
В настоящее время учащиеся школ и колледжей столицы уже подали заявки на отборочный тур второго этапа проекта.
Ранее сообщалось, что посвящённая семье Романовых выставка проходит в «Царицыно».