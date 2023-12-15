В Москве рассказали об итогах первого этапа проекта от Главархива Москвы

Заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова рассказала о завершении первого этапа проекта «Уникальные документы. Взгляд нового поколения» от Главархива.

Об этом сообщает телеканал «360».

Как отметила чиновник, учащиеся изучили почти 550 особо ценных архивных материалов.

«Участники проекта исследуют документы и составляют собственные проекты о биографии выдающихся исторических деятелей», — сказала Ракова.

Шесть личных дел студентов Императорского Московского университета представлены на включение в реестр уникальных документов Москвы.

В настоящее время учащиеся школ и колледжей столицы уже подали заявки на отборочный тур второго этапа проекта.

Ранее сообщалось, что посвящённая семье Романовых выставка проходит в «Царицыно».