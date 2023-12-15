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В Москве рассказали об итогах первого этапа проекта от Главархива Москвы

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Заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова рассказала о завершении первого этапа проекта «Уникальные документы. Взгляд нового поколения» от Главархива.
В Москве рассказали об итогах первого этапа проекта от Главархива Москвы

Об этом сообщает телеканал «360».

Как отметила чиновник, учащиеся изучили почти 550 особо ценных архивных материалов.

«Участники проекта исследуют документы и составляют собственные проекты о биографии выдающихся исторических деятелей», — сказала Ракова.

Шесть личных дел студентов Императорского Московского университета представлены на включение в реестр уникальных документов Москвы.

В настоящее время учащиеся школ и колледжей столицы уже подали заявки на отборочный тур второго этапа проекта.

Ранее сообщалось, что посвящённая семье Романовых выставка проходит в «Царицыно».

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