Мишустин потребовал решить вопрос с вакцинами от кори
Об этом премьер сказал в ходе совещания с правительством по итогам прямой линии президента России Владимира Путина.
Мишустин назвал обеспечение граждан России трёхкомпонентной вакциной от кори, паротита и краснухи важнейшим направлением работы правительства.
«Такую задачу следует решить в своё ближайшее время, для снижения роста заболеваемости и нехватки вакцин в дальнейшем», — подчеркнул он.
Ранее Владимир Путин объяснил трудности с поставками препаратов для иммунизации. Глава государства заявил, что причиной этому послужил технический сбой.