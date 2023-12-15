Мишустин потребовал решить вопрос с вакцинами от кори

Российский премьер-министр Михаил Мишустин потребовал решить вопрос с доступностью в России вакцин от кори, краснухи и паротита.

Об этом премьер сказал в ходе совещания с правительством по итогам прямой линии президента России Владимира Путина.

Мишустин назвал обеспечение граждан России трёхкомпонентной вакциной от кори, паротита и краснухи важнейшим направлением работы правительства.

«Такую задачу следует решить в своё ближайшее время, для снижения роста заболеваемости и нехватки вакцин в дальнейшем», — подчеркнул он.

Ранее Владимир Путин объяснил трудности с поставками препаратов для иммунизации. Глава государства заявил, что причиной этому послужил технический сбой.