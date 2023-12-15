Специалист Зарипова посоветовала не пользоваться такси в час пик для экономии
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Эксперт назвала и другие способы сэкономить на такси.
«Когда вызываете такси, нажимайте кнопку сразу. Если вы будете смотреть цены и пробки, три раза давить кнопку, то цена вырастет уже за эти 20 секунд. Захотели заказать — сразу вызывайте», — заявила она в ходе беседы в пресс-центре МИЦ «Известия».
Иногда можно сэкономить, пройдя пешком несколько минут до другого места, если такой вариант предлагает приложение, отметила Зарипова.
Ранее сообщалось, что стоимость поездки на такси в Москве в утренние часы возросла в 1,5—2 раза в связи со снегопадом.