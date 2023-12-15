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Специалист Зарипова посоветовала не пользоваться такси в час пик для экономии

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Председатель Общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова посоветовала не заказывать такси в часы пик, чтобы не переплачивать.
Специалист Зарипова посоветовала не пользоваться такси в час пик для экономии
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Эксперт назвала и другие способы сэкономить на такси.

«Когда вызываете такси, нажимайте кнопку сразу. Если вы будете смотреть цены и пробки, три раза давить кнопку, то цена вырастет уже за эти 20 секунд. Захотели заказать — сразу вызывайте», — заявила она в ходе беседы в пресс-центре МИЦ «Известия».

Иногда можно сэкономить, пройдя пешком несколько минут до другого места, если такой вариант предлагает приложение, отметила Зарипова.

Ранее сообщалось, что стоимость поездки на такси в Москве в утренние часы возросла в 1,5—2 раза в связи со снегопадом.

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