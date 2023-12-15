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Путин попросил правительство сохранить 20% первого взноса по семейной ипотеке

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Президент России Владимир Путин заявил, что попросил российское правительство сохранить 20% первичного взноса по льготной ипотеке для семей с детьми.
Путин попросил правительство сохранить 20% первого взноса по семейной ипотеке
  • globallookpress.com

Об этом глава государства сказал в ходе выступления на съезде железнодорожников.

«Я попросил правительство подумать над тем, чтобы продлить сохранение 20% первичного взноса для семей с детьми для семейной ипотеки», — поделился российский лидер.

Путин добавил, что выступил с инициативой сохранить субсидию в размере 450 тыс. рублей для погашения кредита.

Ранее Владимир Путин сообщил, что в настоящий момент российское правительство рассматривает возможность продления действия льготной семейной ипотеки.

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