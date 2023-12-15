Путин попросил правительство сохранить 20% первого взноса по семейной ипотеке
- globallookpress.com
Об этом глава государства сказал в ходе выступления на съезде железнодорожников.
«Я попросил правительство подумать над тем, чтобы продлить сохранение 20% первичного взноса для семей с детьми для семейной ипотеки», — поделился российский лидер.
Путин добавил, что выступил с инициативой сохранить субсидию в размере 450 тыс. рублей для погашения кредита.
Ранее Владимир Путин сообщил, что в настоящий момент российское правительство рассматривает возможность продления действия льготной семейной ипотеки.