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Специалист по ЖКХ Костянов: за некачественные услуги можно требовать перерасчёт

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Заместитель исполнительного директора НП «ЖКХ Контроль» Андрей Костянов рассказал, что из-за некачественно оказанных коммунальных услуг жильцы вправе требовать перерасчёт.
Специалист по ЖКХ Костянов: за некачественные услуги можно требовать перерасчёт
  • РИА Новости

Правила предоставления коммунальных услуг, как и основания для проведения перерасчёта, указаны в постановлении правительства №354, поделился эксперт в беседе с сайтом «Москва 24».

Так, поводом для перерасчёта может быть изменение цвета воды или её температуры, некачественное отопление, плохое напряжение в сети, слабое давление газа в квартире и т. д.

Если коммунальная услуга оказывается некачественно, сначала нужно обратиться в аварийно-диспетчерскую службу, а потом в управляющую организацию с заявлением о получении перерасчёта, а в случае отказа — в государственную жилищную инспекцию, отметил Костянов.

Ранее исполнительный директор Гильдии управляющих компаний в ЖКХ, член экспертного совета при комитете Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Вера Москвина в беседе с «Радио 1» заявила, что договор играет важную роль даже при краткосрочной аренде жилья.

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