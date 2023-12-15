Гостям ВДНХ предлагают прогулку по «Снежному маршруту»

Для посетителей ВДНХ разработали специальный «Снежный маршрут», следуя которому, можно увидеть 28 зимних площадок.

Маршрут составили сотрудники ВДНХ и Главного ботанического сада им. Н.В. Цицина Российской академии наук (РАН), пишет издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу ВДНХ.

В числе зимних площадок — воздушная экотропа в Шереметьевской дубраве, каток на площади Промышленности, дендрарий и др. В состав маршрута также включили локации парка «Останкино» и Главного ботанического сада.

Продолжительность прогулки — не менее трёх часов.

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