Москва на постоянной основе поддержит клинические испытания лекарств с 2024 года
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Город с 2022 года помогает подбирать исследовательские центры и лаборатории, а также набирать добровольцев.
«Также возмещаем часть финансовых затрат на проведение клинических исследований. Берём на себя и другие организационные моменты — например, этическое сопровождение, юридическую поддержку», — цитирует Собянина НТВ.
Мэр добавил, что за время действия программы поддержку получили 12 фармацевтических компаний.
Ранее специалисты Первого Медицинского университета им. Сеченова разработали ЭКГ-пластырь для непрерывного мониторинга сердца. Об этом стало известно на III Конгрессе молодых учёных.