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Москва на постоянной основе поддержит клинические испытания лекарств с 2024 года

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Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 2024 года на постоянной основе начнёт работу программа поддержки клинических исследований лекарств на базе столичных медучреждений.
Москва на постоянной основе поддержит клинические испытания лекарств с 2024 года
  • Gettyimages.ru
  • © alvarez

Город с 2022 года помогает подбирать исследовательские центры и лаборатории, а также набирать добровольцев.

«Также возмещаем часть финансовых затрат на проведение клинических исследований. Берём на себя и другие организационные моменты — например, этическое сопровождение, юридическую поддержку», — цитирует Собянина НТВ.

Мэр добавил, что за время действия программы поддержку получили 12 фармацевтических компаний.

Ранее специалисты Первого Медицинского университета им. Сеченова разработали ЭКГ-пластырь для непрерывного мониторинга сердца. Об этом стало известно на III Конгрессе молодых учёных.

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