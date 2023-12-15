Депутат Шеремет: анонсируемый разведкой Украины «захват» Крыма неубедителен

Депутат Государственной думы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что анонсируемый разведкой Украины «захват» Крыма неубедителен.

Об этом он сказал в беседе с РИА Новости.

Ранее ГУР Минобороны Украины распространило видео о подготовке нападения на Крым.

«Красочный ролик, но совсем неубедительный. Мы их ждём. В Крыму всё готово к их появлению: наручники, автозаки, сухие и прекрасные тюремные камеры», — подчеркнул Шеремет.

Депутат добавил, что киевские власти с 2014 года заявляют о планах «захватить» Крым, при этом каждый раз сдвигая сроки реализации плана.

В сентябре 2022 года пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Крым является неотъемлемой частью России и претензии на российскую территорию получат должный ответ.

Президент России Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что для России вопрос Крыма закрыт, а референдум на полуострове был проведён в строгом соответствии с международным правом.

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.