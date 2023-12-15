RT в Telegram
Подпишись

В Пермском крае будут судить жителя Ижевска за смертельное ДТП

Короткая ссылка
В суд Пермского края передано дело 20-летнего жителя Ижевска, который сбил 88-летнюю женщину на «ГАЗели» в городе Чайковский. Из-за полученных травм пострадавшая скончалась в больнице.
В Пермском крае будут судить жителя Ижевска за смертельное ДТП
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт izh.kp.ru со ссылкой на пресс-службу МВД по Пермскому краю.

ДТП произошло в октябре 2023 года. Водитель проезжал по одному из дворов на улице Ленина. Двигаясь задним ходом, он совершил наезд на 88-летнюю женщину. С серьёзными травмами её доставили в больницу, но врачам не удалось её спасти.

Уголовное дело передано в суд.

Ранее в городе Карталы (Челябинская область) осудили водителя по делу о ДТП, в котором погибла его 16-летняя сестра.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить