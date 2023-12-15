В Пермском крае будут судить жителя Ижевска за смертельное ДТП

В суд Пермского края передано дело 20-летнего жителя Ижевска, который сбил 88-летнюю женщину на «ГАЗели» в городе Чайковский. Из-за полученных травм пострадавшая скончалась в больнице.

Об этом сообщает сайт izh.kp.ru со ссылкой на пресс-службу МВД по Пермскому краю.

ДТП произошло в октябре 2023 года. Водитель проезжал по одному из дворов на улице Ленина. Двигаясь задним ходом, он совершил наезд на 88-летнюю женщину. С серьёзными травмами её доставили в больницу, но врачам не удалось её спасти.

Уголовное дело передано в суд.

Ранее в городе Карталы (Челябинская область) осудили водителя по делу о ДТП, в котором погибла его 16-летняя сестра.