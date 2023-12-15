В Пермском крае будут судить жителя Ижевска за смертельное ДТП
- РИА Новости
Об этом сообщает сайт izh.kp.ru со ссылкой на пресс-службу МВД по Пермскому краю.
ДТП произошло в октябре 2023 года. Водитель проезжал по одному из дворов на улице Ленина. Двигаясь задним ходом, он совершил наезд на 88-летнюю женщину. С серьёзными травмами её доставили в больницу, но врачам не удалось её спасти.
Уголовное дело передано в суд.
Ранее в городе Карталы (Челябинская область) осудили водителя по делу о ДТП, в котором погибла его 16-летняя сестра.