Бочкарёв: инвесторы введут две поликлиники в Новой Москве в 2025 году

В ТиНАО в 2025 году введут в эксплуатацию две поликлиники, построенные частными инвесторами, заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

«Две поликлиники появятся в поселении Сосенское. Первая будет рассчитана на 520 посещений, она расположится вблизи деревни Николо-Хованское. Вторая поликлиника рассчитана на 475 посещений в смену», — сообщил Бочкарёв.

По его словам, новые объекты здравоохранения, как и школы и детсады, вводятся и передаются на баланс города с полным набором оборудования и мебели.

Со своей стороны, глава Департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин отметил, что в настоящее время на объектах ведут строительно-монтажные работы, устраивают наружные инженерные сети, фасад, монтируют внутренние инженерные системы.

«В поликлинических комплексах создадут комфортные условия для пациентов и медперсонала. Медучреждения укомплектуют новейшим оборудованием с учётом передовых технологий. Прилегающие территории обязательно благоустроят», — сказал Жидкин.

В 2012—2023 годах в Новой Москве в рамках Адресной инвестиционной программы ввели в эксплуатацию три подстанции скорой медицинской помощи и четыре поликлиники.