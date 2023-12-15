Старшее поколение россиян лояльнее молодёжи относится к интернет-технологиям
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Об этом информирует «Газета.Ru» со ссылкой на исследование, проведённое «Яндекс 360» и Аналитическим центром НАФИ.
Также выяснилось, что старшее поколение россиян реже испытывает страх перед использованием новых технологий: 70 и 74% респондентов в категориях 45—55 и 55—60 лет соответственно, в то время как среди более молодых респондентов таковых 57%.
Интерес пользователей старших групп респондентов к новым сервисам выше, чем у тех, кому не исполнилось 24 лет: 74% против 50%.
Кроме того, 90% тех, кому за 50, пользуются мессенджерами, а 89% регулярно смотрят ролики на платформах видеохостингов.
Ранее в Удмуртии «Урок цифры», посвящённый работе мессенджеров, состоялся для более 23,5 тыс. школьников. Одно из занятий провёл министр цифрового развития республики Михаил Фоминов.