RT в Telegram
Подпишись

Старшее поколение россиян лояльнее молодёжи относится к интернет-технологиям

Короткая ссылка
Новое исследование показало, что большинство россиян в возрасте 45—55 лет (75%) считают, что новые интернет-технологии улучшают жизнь. С ними солидарны только 55% респондентов от 18 до 24 лет.
Старшее поколение россиян лояльнее молодёжи относится к интернет-технологиям
  • Gettyimages.ru
  • © Hinterhaus Productions

Об этом информирует «Газета.Ru» со ссылкой на исследование, проведённое «Яндекс 360» и Аналитическим центром НАФИ.

Также выяснилось, что старшее поколение россиян реже испытывает страх перед использованием новых технологий: 70 и 74% респондентов в категориях 45—55 и 55—60 лет соответственно, в то время как среди более молодых респондентов таковых 57%.

Интерес пользователей старших групп респондентов к новым сервисам выше, чем у тех, кому не исполнилось 24 лет: 74% против 50%.

Кроме того, 90% тех, кому за 50, пользуются мессенджерами, а 89% регулярно смотрят ролики на платформах видеохостингов.

Ранее в Удмуртии «Урок цифры», посвящённый работе мессенджеров, состоялся для более 23,5 тыс. школьников. Одно из занятий провёл министр цифрового развития республики Михаил Фоминов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить