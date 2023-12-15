Более 40% россиян передаривали свои новогодние подарки

Новое исследование показало, что 43% россиян хотя бы раз передаривали другим свои новогодние подарки.

Это показал опрос группы компаний в области электронной коммерции TOGO, пишет «Газета.Ru».

При этом 8% опрошенных признались, что делают это постоянно, а 57% респондентов заявили, что не передаривают подарки никогда.

«Наиболее популярными категориями подарков стали еда и напитки (29%), предметы одежды и аксессуары (25%), косметика, игрушки и ёлочные украшения, бытовая техника и гаджеты (по 24%), а также ювелирные изделия (19%)», — прокомментировал соучредитель ГК TOGO Антон Бестугин.

Ранее сообщалось о новом исследовании, согласно которому 37% россиян украшают дом за две недели до Нового года.