Екатеринбургский аквапарк выплатит компенсацию семье из-за травмы ребёнка

Свердловский областной суд постановил взыскать 1 млн рублей с екатеринбургского аквапарка «Лимпопо» в пользу ребёнка, получившего травму.

Отец ребёнка добивался компенсации в размере 3 млн рублей, но суд удовлетворил иск частично, сообщили URA.RU в пресс-службе суда.

Инцидент произошёл в декабре 2021 года. Отец с годовалым сыном на руках поскользнулся, спускаясь по лестнице в бассейн. Сам он получил незначительные повреждения, а травмы ребёнка были квалифицированы как тяжкий вред здоровью.

Ранее следствие организовало проверку по факту травмирования девятилетнего мальчика в аквапарке в Рязанской области.