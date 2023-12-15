Екатеринбургский аквапарк выплатит компенсацию семье из-за травмы ребёнка
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Отец ребёнка добивался компенсации в размере 3 млн рублей, но суд удовлетворил иск частично, сообщили URA.RU в пресс-службе суда.
Инцидент произошёл в декабре 2021 года. Отец с годовалым сыном на руках поскользнулся, спускаясь по лестнице в бассейн. Сам он получил незначительные повреждения, а травмы ребёнка были квалифицированы как тяжкий вред здоровью.
Ранее следствие организовало проверку по факту травмирования девятилетнего мальчика в аквапарке в Рязанской области.