Власти: авария на трубопроводе в Артёме в Приморье коснётся 69 тысяч жителей
Из-за прорыва трубы 69 тысяч жителей приморского Артёма останутся без воды
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Об этом информирует пресс-служба региональной прокуратуры.
Как отметили в прокуратуре, в период проведения ремонтных работ на трубопроводе временно будет прекращено водоснабжение жителей.
«По предварительной оценке, отключение коснётся 69 тыс. жителей более чем 900 многоквартирных домов и 5 тыс. частных домовладений», — говорится в сообщении.
Уточняется, что прокурор города Артёма Андрей Камболин выехал на место порыва трубы.
Ранее стало известно, что жители города Гукова в Ростовской области остались без водоснабжения.