Власти: авария на трубопроводе в Артёме в Приморье коснётся 69 тысяч жителей

Авария на магистральном трубопроводе, который обеспечивает холодной водой Артёмовский городской округ в Приморском крае, коснётся 69 тыс. местных жителей.

Об этом информирует пресс-служба региональной прокуратуры.

Как отметили в прокуратуре, в период проведения ремонтных работ на трубопроводе временно будет прекращено водоснабжение жителей.

«По предварительной оценке, отключение коснётся 69 тыс. жителей более чем 900 многоквартирных домов и 5 тыс. частных домовладений», — говорится в сообщении.

Уточняется, что прокурор города Артёма Андрей Камболин выехал на место порыва трубы.

Ранее стало известно, что жители города Гукова в Ростовской области остались без водоснабжения.