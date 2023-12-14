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Минфин проработает с другими ведомствами вопрос продления семейной ипотеки

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Министерство финансов России оперативно проработает с другими министерствами вопрос продления семейной ипотеки.
Минфин проработает с другими ведомствами вопрос продления семейной ипотеки
  • РИА Новости

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минфина.

«Минфин России последовательно придерживается позиции о необходимости адресной и социальной направленности льготных ипотечных программ», — сказано в заявлении.

Отмечается, что условия продления ипотеки будут обсуждаться.

Кроме того, уточняется, что данный вопрос будет оперативно проработан с другими министерствами и ведомствами.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что в настоящий момент российское правительство рассматривает возможность продления действия льготной семейной ипотеки.

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