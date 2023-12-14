В Дагестане криминального авторитета Макачова приговорили к 8,5 года колонии

Верховный суд Дагестана приговорил криминального авторитета Муршида Макачова к 8,5 года лишения свободы.

Об этом сообщили в пресс-службе суда.

«Макачову назначено наказание в виде лишения свободы сроком на восемь​ лет и шесть месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на один год», — приводит сообщение РИА Новости.

В сентябре Мосгорсуд приговорил к 16 годам лишения свободы одного из соучастников убийства криминального авторитета Вячеслава Иванькова, известного как Япончик.