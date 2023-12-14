Бизнес-психолог Куликова-Цай призвала не ставить недостижимые цели на следующий год

Бизнес-психолог и коуч Юлия Куликова-Цай рассказала, как правильно ставить цели на следующий год и зачем подводить итоги предыдущего.

«Итоги подводить нужно и важно, чтобы отслеживать динамику изменений как в профессиональной, так и в личной жизни. Но не нужно требовать от себя слишком много, важно трезво оценивать свои ресурсы и возможности», — заявила она в беседе с «Радио 1».

По её словам, при планировании важно не ставить недостижимые цели и не требовать от себя больше, чем это возможно.

«Недостижимые цели очень быстро могут нас загнать в депрессивное состояние, где мы будем разувериваться в своих возможностях и в том, что мы можем достичь чего-то большего», — пояснила Куликова-Цай.

Ранее психолог, директор Центра психолого-социального консультирования «Наша жизнь» Александр Колмановский в беседе с НСН заявил, что человек может испытывать депрессию из-за стресса на фоне одиночества.