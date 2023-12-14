Аксёнов: в Крыму участникам СВО выдали более 700 бесплатных земельных участков

В Крыму участникам СВО уже выдали около 730 бесплатных земельных участков.

Об этом заявил глава республики Сергей Аксёнов.

«По оперативной информации, приняты решения о предоставлении участникам СВО в собственность бесплатно около 730 земельных участков», — написал он в своём Telegram-канале.

Аксёнов добавил, что эта работа продолжается.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что будущее России зависит от боевой работы участников спецоперации.

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что необходимо постоянно следить за предоставлением соцподдержки участникам специальной военной операции и их семьям.