Аксёнов: в Крыму участникам СВО выдали более 700 бесплатных земельных участков
- РИА Новости
Об этом заявил глава республики Сергей Аксёнов.
«По оперативной информации, приняты решения о предоставлении участникам СВО в собственность бесплатно около 730 земельных участков», — написал он в своём Telegram-канале.
Аксёнов добавил, что эта работа продолжается.
Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что будущее России зависит от боевой работы участников спецоперации.
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что необходимо постоянно следить за предоставлением соцподдержки участникам специальной военной операции и их семьям.