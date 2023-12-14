В Москве возбудили дело по факту падения оконной рамы на женщину с ребёнком

В Москве возбудили уголовное дело после того, как на женщину с ребёнком упала оконная рама с высоты 20-го этажа, информирует пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

30 ноября на женщину с её малолетним ребёнком в коляске упал фрагмент остекления окна одной из квартир.

В ведомстве уточнили, что предметом оказалась оконная рама.

В настоящий момент угрозы жизни пострадавших нет.

«В Москве возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Омске бетонный столб упал на коляску с семимесячным ребёнком после того, как в него въехал автомобиль.