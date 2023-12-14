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В Подмосковье 18 тысяч детей прошли профессиональную ориентацию

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Министр социального развития Московской области Людмила Болатаева заявила, что в регионе 18 тыс. детей прошли профессиональную ориентацию.
В Подмосковье 18 тысяч детей прошли профессиональную ориентацию
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на Минсоцразвития области.

Отмечается, что по результатам профориентации формируются рекомендации для подбора сферы деятельности и работы.

«Это очень удобно и доступно. Её можно пройти даже с мобильного устройства», — сказала Болатаева.

Ранее сообщалось, что в столице стартовал приём заявок на участие в чемпионате профессионального мастерства «Московские мастера» — 2024.

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