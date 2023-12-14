Глава свердловского Минздрава проверит больницу, на которую пожаловались Путину

Министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов выехал для проверки больницы посёлка Рефтинский, на которую ранее пожаловались президенту России Владимиру Путину. Об этом сообщил областной департамент информационной политики.

О неудовлетворительном состоянии медучреждения в ходе прямой линии с президентом России сообщил местный житель. Мужчина пожаловался на отсутствие оборудования и низкие зарплаты медперсонала, а также отметил, что больница находится «в полной разрухе».

«В Рефтинский по моему поручению выехал министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов для оценки и принятия решений по ускоренному обновлению лечебного учреждения», — цитирует департамент главу региона Евгения Куйвашева.

Губернатор Свердловской области добавил, что особое внимание в ходе проверки будет уделено условиям труда врачей и медработников, передаёт РИА Новости.

Ранее Путин пообещал разобраться с проблемами в здравоохранении в посёлке Рефтинский Свердловской области.