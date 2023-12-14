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РИА Новости: Россия вошла в топ-5 стран с самой низкой безработицей

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По итогам октября безработица в России снизилась до 2,9%, это позволило стране занять пятое место в мире.
РИА Новости: Россия вошла в топ-5 стран с самой низкой безработицей
  • РИА Новости

Об этом говорится в анализе РИА Новости.

По представленным данным, самый низкий показатель был зафиксирован в Швейцарии — 2%, на втором месте оказалась Южная Корея — её показатель сократился до 2,5% с 2,8% годом ранее. Третье место занимает Япония со стабильной безработицей в 2,5% и Дания, где она повысилась до 2,5% с 2,3%. На четвёртом месте — Мексика с показателем в 2,7% против 2,5% годом ранее.

Ранее президент России Владимир Путин заявил об исторически низком уровне безработицы в стране.

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