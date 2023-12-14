Путин: блогосфера в России демократизирована, но она должна быть ответственной
- РИА Новости
«Надо исходить из такой корпоративной этики и самоограничения... Это касается морали, нравственности, безопасности детей», — сказал Владимир Путин на пресс-конференции.
Он согласился с тем, что важно работать с блогосферой, чтобы она могла опереться на профессиональное сообщество при необходимости.
Как стало известно ранее, Государственная дума готова к выработке законодательных решений для урегулирования блогосферы.