Путин: блогосфера в России демократизирована, но она должна быть ответственной

Блогосфера в России демократизирована, сильного контроля со стороны государства нет, при этом блогеры должны быть ответственны, им следует опираться на корпоративную этику, считает президент Владимир Путин.

«Надо исходить из такой корпоративной этики и самоограничения... Это касается морали, нравственности, безопасности детей», — сказал Владимир Путин на пресс-конференции.

Он согласился с тем, что важно работать с блогосферой, чтобы она могла опереться на профессиональное сообщество при необходимости.

Как стало известно ранее, Государственная дума готова к выработке законодательных решений для урегулирования блогосферы.