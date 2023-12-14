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Путин: блогосфера в России демократизирована, но она должна быть ответственной

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Блогосфера в России демократизирована, сильного контроля со стороны государства нет, при этом блогеры должны быть ответственны, им следует опираться на корпоративную этику, считает президент Владимир Путин.
Путин: блогосфера в России демократизирована, но она должна быть ответственной
  • РИА Новости

«Надо исходить из такой корпоративной этики и самоограничения... Это касается морали, нравственности, безопасности детей», — сказал Владимир Путин на пресс-конференции.

Он согласился с тем, что важно работать с блогосферой, чтобы она могла опереться на профессиональное сообщество при необходимости.

Как стало известно ранее, Государственная дума готова к выработке законодательных решений для урегулирования блогосферы.

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