В Нижегородской области направят миллиард рублей на реконструкцию станции аэрации

На финансирование нижегородской станции аэрации направят более миллиарда рублей в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги».

Об этом сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на соответствующее распоряжение премьер-министра Михаила Мишустина.

Выделенные средства позволят закупить материалы и оборудование, необходимые для продолжения реконструкции станции аэрации, производительность которой составляет более 750 тыс. кубометров в сутки.

Отмечается, что после модернизации улучшится качество очистки сточных вод.

Ранее сообщалось, что в Челябинской области на экологию планируют направить более 4 млрд рублей.