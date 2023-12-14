В Нижегородской области направят миллиард рублей на реконструкцию станции аэрации
- РИА Новости
Об этом сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на соответствующее распоряжение премьер-министра Михаила Мишустина.
Выделенные средства позволят закупить материалы и оборудование, необходимые для продолжения реконструкции станции аэрации, производительность которой составляет более 750 тыс. кубометров в сутки.
Отмечается, что после модернизации улучшится качество очистки сточных вод.
Ранее сообщалось, что в Челябинской области на экологию планируют направить более 4 млрд рублей.