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В Нижегородской области направят миллиард рублей на реконструкцию станции аэрации

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На финансирование нижегородской станции аэрации направят более миллиарда рублей в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги».
В Нижегородской области направят миллиард рублей на реконструкцию станции аэрации
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на соответствующее распоряжение премьер-министра Михаила Мишустина.

Выделенные средства позволят закупить материалы и оборудование, необходимые для продолжения реконструкции станции аэрации, производительность которой составляет более 750 тыс. кубометров в сутки.

Отмечается, что после модернизации улучшится качество очистки сточных вод.

Ранее сообщалось, что в Челябинской области на экологию планируют направить более 4 млрд рублей.

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