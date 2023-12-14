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Минниханов заявил о снижении числа ДТП в Татарстане

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Раис Татарстана Рустам Минниханов заявил, что в республике снизилось число ДТП, несмотря на рост количества транспортных средств.
Минниханов заявил о снижении числа ДТП в Татарстане
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает «Реальное время».

«Реализация системных мер позволила снизить дорожно-транспортную аварийность в республике. Я бы хотел поблагодарить сотрудников ГИБДД, комиссии по БДД в районах. Те районы, в которых аварийность выросла, — они должны понять, что они недорабатывают», — отметил Минниханов на заседании кабинета министров Татарстана.

По его словам, такие результаты достигнуты благодаря системной работе всех ведомств. Глава республики также отметил работу комиссии по безопасности дорожного движения.

Кроме того, на заседании вручили награды лучшим муниципальным комиссиям по обеспечению безопасности дорожного движения.

Ранее сообщалось, что в Казани произошло 1140 ДТП с начала года.

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