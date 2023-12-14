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В Москве вручили премию за вклад в развитие семейного устройства детей-сирот

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В Москве вручили ежегодную городскую премию «Крылья аиста» за вклад в развитие семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
В Москве вручили премию за вклад в развитие семейного устройства детей-сирот
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает сайт kp.ru.

«Воспитание ребёнка — это само по себе многогранный и ответственный труд. Воспитание ребёнка с опытом сиротства — это труд, помноженный надвое. В свою очередь, мы стараемся оказать для приёмных родителей максимальную поддержку», — заявила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она отметила, что благодаря совместным усилиям более 94% детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, живут в новых семьях. Снова есть дом у более чем 17 тыс. ребят.

Ракова выразила благодарность специалистам соцслужб, психологам и педагогам в школах приёмных родителей, сотрудникам опеки и центров семейного воспитания.

«И самую большую благодарность я хочу выразить усыновителям, опекунам и приёмным родителям, которые дарят тепло, любовь и внимание детям с такой непростой долей», — добавила она.

Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что в Удмуртии внесли изменения в закон о социальных мерах поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

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