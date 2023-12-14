Депутат Тумусов поддержал увеличение подъёмных по программе «Земский доктор»

Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов прокомментировал в беседе с RT предложение президента России Владимира Путина увеличить подъёмные по программе «Земский доктор» в новых регионах России — до 2 млн рублей для врачей и до 1 млн рублей — для фельдшеров.

«Хорошо, что есть такая программа, как «Земский доктор», которая стимулирует врачей ехать в отдалённые населённые пункты, туда, где не хватает эффективных специалистов. Для новых территорий и для территорий, где это необходимо, эти суммы, естественно, надо поднимать. (Увеличение. — RT) суммы будет стимулировать желающих», — рассказал депутат.

Он отметил, что система заработной платы зависит от региона, но в будущем будет применяться новая методика расчёта заработной платы для медицинских работников.

Но тем не менее, по словам парламентария, программа «Земский доктор» всё равно будет необходима, а для этого нужны дополнительные стимулы.

Ранее Путин в ходе пресс-конференции предложил повысить подъёмные по программе «Земский доктор» в новых регионах.