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Путин рассказал, что среди его знакомых есть служившие в ЧВК

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Президент России Владимир Путин рассказал, что среди его знакомых есть люди, которые служили в частных военных компаниях (ЧВК).
Путин рассказал, что среди его знакомых есть служившие в ЧВК
  • AP
  • © Gavriil Grigorov, Sputnik

Об этом глава государства сказал в ходе пресс-конференции.

«Я знаю этих людей не понаслышке, у меня и среди моих близких связей дети воевали в частных военных компаниях. У меня вот и среди тех людей, которые меня окружают и работают рядом со мной», — рассказал российский лидер.

Путин добавил, что некоторые из них погибли, отдав жизнь за Родину.

Путин также заявил, что права бойцов ЧВК должны соблюдаться наравне с другими военными.

RT ведёт текстовую, а также видеотрансляцию.

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