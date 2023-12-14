Путин рассказал, что среди его знакомых есть служившие в ЧВК

Президент России Владимир Путин рассказал, что среди его знакомых есть люди, которые служили в частных военных компаниях (ЧВК).

Об этом глава государства сказал в ходе пресс-конференции.

«Я знаю этих людей не понаслышке, у меня и среди моих близких связей дети воевали в частных военных компаниях. У меня вот и среди тех людей, которые меня окружают и работают рядом со мной», — рассказал российский лидер.

Путин добавил, что некоторые из них погибли, отдав жизнь за Родину.

Путин также заявил, что права бойцов ЧВК должны соблюдаться наравне с другими военными.

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