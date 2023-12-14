Путин: врачебные комиссии после ранений можно пройти в реабилитационном центре
- kremlin.ru
Об этом глава государства сказал в ходе пресс-конференции.
Таким образом российский лидер ответил на вопрос о необходимости бойцам после ранений приезжать в военные части для прохождения ВВК.
«Как мне доложили в Министерстве обороны, всё можно делать не в госпитале, а в местах реабилитации, потому что после госпиталя сразу посылают в пункты и центры реабилитации», — подчеркнул Путин.
Он добавил, что обязательно проверит, налажена ли работа в этих центрах.
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