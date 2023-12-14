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В Новой Москве отремонтировали канализационно-насосную станцию «Щапово»

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Канализационно-насосную станцию «Щапово» реконструировали в Новой Москве в этом году.
В Новой Москве отремонтировали канализационно-насосную станцию «Щапово»
  • © kgh.moscow

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на Telegram-канал комплекса городского хозяйства.

«Реализация проекта позволила повысить надёжность работы системы водоотведения и обеспечить необходимый резерв мощностей», — приводятся в материале слова заммэра столицы Петра Бирюкова.

Всего за 11 лет в ТиНАО реконструировали и построили 11 очистных сооружений.

Ранее «Радио 1» со ссылкой на слова вице-губернатора Евгения Хромушина сообщало, что в Московской области направят около 27 млрд рублей на модернизацию системы теплоснабжения.

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