Путин поблагодарил граждан, которые неравнодушно относятся к нуждам фронта
- AP
- © Aleksander Kazakov, Sputnik, Kremlin Pool
Об этом глава государства сказал в ходе пресс-конференции.
Как отметил российский лидер, государство может обойтись без этой поддержки, но остановить её невозможно.
«Я просто от всего сердца хочу поблагодарить наших граждан, которые так неравнодушно и сердечно относятся к нуждам фронта, к нуждам наших ребят, которые сражаются за интересы России», — подчеркнул Путин.
Он уточнил, что речь идёт о более чем 10 млрд рублей пожертвования.
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