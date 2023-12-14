Путин поблагодарил граждан, которые неравнодушно относятся к нуждам фронта

Президент России Владимир Путин выразил свою благодарность российским гражданам, которые неравнодушно относятся к нуждам ВС России в зоне специальной военной операции.

Об этом глава государства сказал в ходе пресс-конференции.

Как отметил российский лидер, государство может обойтись без этой поддержки, но остановить её невозможно.

«Я просто от всего сердца хочу поблагодарить наших граждан, которые так неравнодушно и сердечно относятся к нуждам фронта, к нуждам наших ребят, которые сражаются за интересы России», — подчеркнул Путин.

Он уточнил, что речь идёт о более чем 10 млрд рублей пожертвования.

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