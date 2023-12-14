В Кировской области провели ремонт более 433 км дорог

В Кировской области в 2023 году привели в порядок свыше 433 км дорог и 13 мостов.

Об этом сообщает istochnik.online со ссылкой на правительство региона.

Общий бюджет дорожного фонда в регионе в 2023 году составил 14,5 млрд рублей, что на 16,9% больше, чем в 2022 году.

Отмечается, что из этой суммы 8,4 млрд рублей направили на ремонт региональных дорог, 5,8 млрд — на ремонт местных.

Ранее сообщалось, что в Омской области в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» отремонтировали почти 1000 км дорог.