Путин: в день приходят добровольцами в ВС России 1,5 тысячи человек

Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции заявил, что число желающих защищать интересы страны с оружием в руках не сокращается, в день приходят добровольцами в российские вооружённые силы 1,5 тыс. человек.

«1,5 тыс. ежедневно по всей стране», — сказал Путин о количестве добровольцев, готовых защищать Россию. RT ведёт текстовую трансляцию, а также видеотрансляцию.