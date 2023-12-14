Путин: в день приходят добровольцами в ВС России 1,5 тысячи человек
Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции заявил, что число желающих защищать интересы страны с оружием в руках не сокращается, в день приходят добровольцами в российские вооружённые силы 1,5 тыс. человек.
«1,5 тыс. ежедневно по всей стране», — сказал Путин о количестве добровольцев, готовых защищать Россию.
RT ведёт текстовую трансляцию, а также видеотрансляцию.
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