СК призвал МВД лишить приобретённого гражданства России семерых осуждённых

Следственный комитет России попросил МВД лишить российского гражданства семь человек, которые были осуждены за преступления. Об этом сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова.

Она добавила, что СК ссылается на ст. 24 ФЗ от 28.04.2023 №138-ФЗ «О гражданстве России», когда просит МВД избрать такую меру.

Как сообщило РИА Новости, Иванова рассказала, что эти люди осуждены за уклонение от военной и альтернативной службы, производство, сбыт или пересылку наркотиков, оправдание и пропаганду терроризма, а также за изнасилования.

Ранее сообщалось, что в Москве двоих россиян впервые лишили гражданства за преступление.