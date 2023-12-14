СК призвал МВД лишить приобретённого гражданства России семерых осуждённых
- РИА Новости
Она добавила, что СК ссылается на ст. 24 ФЗ от 28.04.2023 №138-ФЗ «О гражданстве России», когда просит МВД избрать такую меру.
Как сообщило РИА Новости, Иванова рассказала, что эти люди осуждены за уклонение от военной и альтернативной службы, производство, сбыт или пересылку наркотиков, оправдание и пропаганду терроризма, а также за изнасилования.
Ранее сообщалось, что в Москве двоих россиян впервые лишили гражданства за преступление.