Врач Романов рассказал, кому может быть противопоказан рентген

Кандидат медицинских наук, врач-радиотерапевт, заместитель генерального директора по научной работе онкологической клиники Денис Романов рассказал, какие бывают противопоказания для проведения рентгена.

В беседе с сайтом «Аргументы и Факты» он отметил, что процедура практически безопасна, так как радиационная нагрузка на организм при ней крайне мала.

«Другое дело, что и злоупотреблять ею не надо — всё хорошо в меру. А медицинские исследования должны назначаться врачами в соответствии с показаниями», — пояснил эксперт.

По его словам, не рекомендована процедура вне абсолютных показаний беременным (особенно в первом триместре) и детям до 14 лет.

«Опять же, необходимость выполнить её в эти периоды жизни определяется рекомендацией врача, если её потенциальная польза перевесит потенциальный, пусть и весьма небольшой, вред», — добавил Романов.

Ранее кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов предупредил, что распространённые биологически активные добавки и фиточаи могут представлять угрозу для печени.