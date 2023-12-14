Специалист Мамин рассказал о специфике зимнего строительства

Инженер, эксперт в области разработки проектной и технической документации Дмитрий Мамин прокомментировал особенности строительства в зимний период.

При проведении зимнего строительства важную роль играет человеческий фактор, поэтому стоит использовать проверенную строительную бригаду, обладающую необходимыми компетенциями, заявил эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

По мнению специалиста, строители должны разбираться в вопросах от особенностей проведения земляных работ в условиях промёрзлого грунта до кладки кирпичей и нанесения штукатурки и клея на поверхности.

«Применение ГОСТ при строительстве обязательно и имеет силу закона. Стройка зимой тем и опасна, что сложно проконтролировать технологию выполнения некоторых работ, чтобы в дальнейшем доказать застройщику, что нарушена методика. Нарушение технологии строительства в зимний период доказывается проведением независимой экспертизы. Внешними признаками нарушений могут быть проседание грунта, осадка фундамента, трещины стен, жировые и ржавые пятна, отслаивание штукатурки и так далее», — заключил инженер.

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