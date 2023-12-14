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Специалист Евсеева дала советы по мотивированию школьников перед Новым годом

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Руководитель отдела программ развития подростков MAXIMUM Education Наталья Евсеева дала рекомендации, как мотивировать ребёнка учиться перед новогодними праздниками.
Специалист Евсеева дала советы по мотивированию школьников перед Новым годом
  • Gettyimages.ru
  • © Dougal Waters

В первую очередь необходимо пополнить собственные ресурсы, для чего стоит оглянуться назад и оценить, как много времени подросток уже посвятил учёбе, заявила эксперт в беседе с газетой «Известия».

«Это позитивная мотивация, которая приводит к мысли о том, что школьник может повторить то, что он уже сделал ранее. Если корить себя за то, что не было сделано, то сил от этого не прибавится. Поэтому так важно оглянуться назад и понять, что уже было сделано. Это придаст внутреннего вдохновения», — сказала Евсеева.

Также она посоветовала родителям запланировать новогодние каникулы так, чтобы провести вместе с ребёнком время и подарить ему ощущение праздника и комфорта.

«Даже если нужно будет начать выполнять задания по учёбе, лучше сделать это после двух-трёх дней полноценного отдыха», — заключила специалист.

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