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В Москве за осень более миллиона раз активировали баланс «Тройки» удалённо

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Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов сообщил, что в течение осени баланс карты «Тройка» через валидаторы в наземном транспорте активировали более 1 млн раз.
В Москве за осень более миллиона раз активировали баланс «Тройки» удалённо
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

«Сегодня на любом из более чем 30 тыс. валидаторов в салонах автобусов, электробусов или трамваев можно активировать удалённое пополнение карты «Тройка», — приводятся в материале слова вице-мэра, который, в частности, отметил, что теперь пассажирам не обязательно для этого спускаться в метро.

Ранее в Министерстве транспорта Московской области рассказали, что с начала 2023 года пассажиры совершили более 400 млн поездок на автобусах Мострансавто.

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