Врач Миронова рассказала о возможном вреде от ингаляций горячим паром

Врач-терапевт группы компаний BestDoctor Юлия Миронова прокомментировала народные методы лечения от простуды и рассказала о вреде ингаляций горячим паром.

«Температура пара — параметр, который сложно регулировать, поэтому так легко получить термический ожог слизистых дыхательных путей и лица», — заявила эксперт в беседе с газетой «Известия».

По её мнению, лучшей альтернативой будет использование увлажнителей воздуха с достижением высокой влажности воздуха в квартире, порядка 50—60%.

Ранее кандидат медицинских наук врач-гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов предупредил, что распространённые биологически активные добавки и фиточаи могут представлять угрозу для печени.